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إيلاف من لندن: قال تقرير لجنة التحقيق أن جهاز الاستخبارات البريطاني كان ممكن له ان يحول دون وقوع في تفجير مانشستر آرينا الإرهابي العام 1017. وقدم الجهاز اعتذارا علنيا للشعب بسبب ذلك.

واعتبر التقرير الذي نشره قاضي المحكمة العليا السابق السير جون سوندرز، وهو الثالث والأخير من تحقيقه، أن الأجهزة الأمنية مذنبة بارتكاب "فرصة ضائعة كبيرة لاتخاذ إجراء كان من الممكن أن يحول دون" وقوع التفجير.

ونظر التقرير في ما إذا كان بإمكان جهاز الاستخبارات الداخلي MI5 وشرطة مكافحة الإرهاب منع الانتحاري سلمان عبيدي من تنفيذ الهجوم، وكان التحقيق قد سمع أن عبيدي ، المولود في مانشستر ، ظل على رادار الأجهزة الأمنية لمدة سبع سنوات قبل التفجير.

ضحايا

وقُتل 22 شخصًا وأصيب المئات في تفجير انتحاري نفذه العبيدي "الليبي الأصل" في نهاية حفل أريانا غراندي في 22 مايو 2017. كما غطى التقرير تطرف العبيدي والتخطيط للهجوم والتحضير له.

لكن تركيز العديد من عائلات الضحايا كان على تقاعس الأجهزة الأمنية عن منع الهجوم.

وقال السير جون في تقريره: "كانت هناك فرصة كبيرة ضائعة لاتخاذ إجراء كان من الممكن أن يمنع الهجوم. لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج بشأن ميزان الاحتمالات أو أي معيار إثبات آخر بشأن ما إذا كان الهجوم سيمنع أم لا".

واضاف: "ومع ذلك ، كان هناك احتمال واقعي بأنه قد تم الحصول على معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ والتي ربما أدت إلى اتخاذ إجراءات لمنع الهجوم".

وقال إن سبب ضياع الفرصة شمل فشل ضابط جهاز الأمن في التصرف بسرعة كافية.

نتيجة مدمرة

وقال قاضي المحكمة العليا السابق، إن التحقيق حدد أيضا مشاكل في تبادل المعلومات بين جهاز الأمن وشرطة مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "لا يزال من المستحيل تحديد ما إذا كان أي إجراء مختلف أو إضافي اتخذته السلطات كان يمكن أن يمنع الهجوم. ربما يكون قد فعل ، وربما لم يفعل".

بيان عائلات الضحايا

ووصفت عائلات الضحايا التقرير بأنه "نتيجة مدمرة". وقالوا في بيان: "تقرير اليوم كان مؤلمًا للغاية للقراءة ، ولكنه أيضًا يفتح العين. وفيما يتعلق بمسألة إمكانية منع هذا الهجوم ، فإن التقرير لا محالة يقدم معلومات أقل مما كنا نريده. لكنه الآن واضح جدًا أنه كان هناك فشل في التقييم الصحيح للمعلومات الاستخباراتية الرئيسية حول سلمان عبيدي ؛ وفشل في وضعها في السياق المناسب ، والأكثر كارثية على الإطلاق - التأخير في التصرف بناءً عليها".

واضاف البيان: "نتيجة لهذه الإخفاقات، على أقل تقدير ، ضاعت إمكانية حقيقية لمنع هذا الهجوم. هذه نتيجة مدمرة لنا. حالات الفشل التي تم الكشف عنها في هذا التقرير غير مقبولة."

وقالت عائلات الضحايا: "من الواضح أنه كان يجب إحالة سلمان عبيدي إلى برنامج بريفينت (برنامج مكافحة الإرهاب). ومن الواضح أن نظام التعليم يحتاج إلى أن يكون أكثر يقظة في التقاط علامات التطرف. ومن الواضح أن مسجد ديدسبري قد تحول إلى بغض النظر عن التطرف في وسطه ، يتضمن تقرير السير جون اليوم العديد من الدروس ؛ يجب أن نصغي إلى كل واحد منهم ونقوم بالتغييرات اللازمة بشكل عاجل".

وتابع البيان: "في 22 مايو / أيار 2017 ، غادر آلاف الأشخاص منازلهم لحضور حفل موسيقي في مانشستر أرينا. ولن يعود 22 منهم إلى ديارهم أبدًا. وكان للقتلى والجرحى في هذا الهجوم القاتل كل الحق في الشعور بالأمان والحماية ، ولكن كما فعل هذا التحقيق لقد أظهروا أنهم فشلوا على كل المستويات - قبل وأثناء وبعد هذا الهجوم المروع".

شهود من المباحث

وأدلى عدد من شهود المباحث من جهاز MI5 وشرطة مكافحة الإرهاب بشهاداتهم خلف أبواب مغلقة خلال التحقيق الذي استمر 17 شهرًا. وعقدت الجلسات سرا في محاولة لعدم المساس بالأمن القومي.

وتم نشر ملخص لبعض الأدلة في وقت لاحق لكن ما يسمى بـ "الجوهر" لم يكشف عن أي تفاصيل حول المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها جهاز MI5 في الأشهر التي سبقت الهجوم.

لكن تقرير السير جون حدد "الفرصة الرئيسية الضائعة" على أنها قطعتان من المعلومات الاستخبارية تلقاهما جهاز الأمن في الأشهر السابقة للهجوم ، "ولم تكن أهميتهما موضع تقدير في ذلك الوقت".

وتم تقييم هاتين القطعتين الاستخباريتين، اللتين لم يتم الكشف عنهما في التقرير ، على صلة بـ "نشاط غير شائن أو نشاط إجرامي غير إرهابي" من جانب سلمان عبيدي.

ولم يشارك جهاز الأمن (MI5) أي من المعلومات الاستخبارية مع شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي. وقال السير جون إنه إذا تم اتخاذ المزيد من خطوات التحقيق نتيجة لإحدى تلك المعلومات الاستخباراتية ، "كان من شأن ذلك أن يزيد من احتمالية منع الهجوم".

معلومات

واضاف السير جون إن الجزء الآخر من المعلومات الاستخباراتية "أدى إلى إمكانية حقيقية للحصول على معلومات قد تؤدي إلى أعمال منعت الهجوم. لا يمكننا معرفة ما كان سيحدث ، ولكن هناك على الأقل الاحتمال المادي بأن الفرص للتدخل غاب ".

وعندما عاد عبيدي إلى المملكة المتحدة من ليبيا قبل أربعة أيام من الهجوم ، على حد قوله ، كان من الممكن أن تكون هذه المعلومات قد أدت إلى ملاحقة الشرطة لسيارة "نيسان ميكرا"، التي كانت تحتوي على المتفجرات.

وقال السير جون إنه عندما تم استلام الجزء الثاني من المعلومات الاستخبارية ، كان من المفترض أن يناقشها ضابط جهاز الأمن على الفور وأن يكتب تقريره في نفس اليوم لكنه لم يفعل ذلك.

وقال: "أدى التأخير في تقديم التقرير إلى ضياع فرصة لاتخاذ إجراء تحقيقي مهم. وأنا مقتنع بأن مثل هذا الإجراء التحقيقي كان سيكون خطوة متناسبة ومبررة. كان ينبغي أن يحدث هذا".

وقال السير جون إن جهاز الأمن والشرطة "قللوا من تقدير مخاطر" العائدين من ليبيا بسبب تركيزهم على من هم من سوريا.

تطرف عبيدي

وحدد التحقيق فرصًا أخرى ضائعة لاعتراض عبيدي، إذ كان جهاز الأمن قد تلقى معلومات تتعلق به لأول مرة في ديسمبر 2010 ، وتم التعامل معه على أنه "موضوع اهتمام" في عام 2015 وكان على اتصال بإرهابي مدان و "متطرف معروف" عبد الرؤوف عبد الله.

رسائل بين عبيدي وعبد الرؤوف عبد الله لم تسلم لجهاز الأمن من قبل شرطة مكافحة الإرهاب. وقال السير جون إنه كان ينبغي أن يكونوا كذلك ، لأن هذا كان سيضيف إلى الصورة حول "أفعال ونوايا" عبيدي.

وكان من المقرر عقد اجتماع للنظر في إجراء مزيد من التحقيق بشأن العبيدي في 31 مايو 2017 ، بعد تسعة أيام من التفجير.

وقال السير جون في تقريره إن عائلة عبيدي - الأب رمضان والأم سامية والأخ الأكبر إسماعيل - تتحمل "مسؤولية كبيرة" عن تطرف سلمان عبيدي وشقيقه الأصغر هاشم الذي يقضي 55 عامًا على الأقل لمساعدته في التخطيط للهجوم.

وقال السير جون: "رحلة سلمان عبيدي الراديكالية إلى التطرف الإسلامي العنيف العملي كانت مدفوعة في الأساس بغيابات مؤذية ووجود خبيث".

واضاف: "تضمنت حالات الغياب المؤذية الانسحاب المطول من التعليم الإنجليزي السائد وغياب الوالدين. وشملت الوجود الخبيث الصراع المستمر في ليبيا والانخراط مع مجموعة من الأقران المتطرفين."

فرص ضائعة

وكان تقرير التحقيق الأول للسير جون، الذي نُشر في يونيو 2021 ، ركز على الترتيبات الأمنية ليلة التفجير وسلط الضوء على سلسلة من "الفرص الضائعة" لاعتراض العبيدي قبل أن يفجر جهازه.

وكان تقريره الثاني ، الذي نُشر في نوفمبر من العام الماضي ، ينتقد بشدة استجابة خدمة الطوارئ. ورأى أن أحد الضحايا ، جون أتكينسون، إنه كان من المحتمل أن ينجو لولا الرد غير الكافي. كان هناك "احتمال بعيد" أن أصغر ضحية وهي صافي روز روسوس البالغة من العمر ثماني سنوات ، يمكن أن تعيش.

وقال السير جون في تقريره النهائي إن عابدي "لم يترك وراءه أي رسالة يشرح سبب تنفيذ الهجوم. والأدلة التي سمعتها لا تقدم إجابة محددة عن سبب قيامه بما فعله".

اجزاء صعبة

وقال إن مصلحة الأمن القومي المتمثلة في إجراء بعض أجزاء التحقيق على انفراد "كانت صعبة بشكل خاص على العائلات الثكلى".

وأضاف: "أنا آسف لأنني لم أتمكن من الكشف في تقريري المفتوح عن كل ما اكتشفته. أعلم أن ما كشفته ، مع زيادة المعرفة العامة ، سيثير تساؤلات أخرى".

وقال رئيس اللجنة إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من "المهمة الصعبة للغاية" للأجهزة الأمنية ، خاصة مع ظهور عناصر إرهابية منفردة يصعب تعقب أنشطتها.

وأضاف أن العشرات مما يسمى بـ "مؤامرات الهجوم المتأخرة" تعطلت منذ بداية عام 2017. وقال: "بعد أن قلت كل ذلك ، إذا ارتكب جهاز الأمن أو شرطة مكافحة الإرهاب أخطاء ، فيجب تحديد هذه الأخطاء واتخاذ خطوات لتصحيحها".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قالت إنها "ملتزمة" بالعمل مع جهاز الاستخبارات MI5 والشرطة "لفعل كل ما هو ممكن" لمنع تكرار الهجوم "المروع".

