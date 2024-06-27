إيلاف من لندن: مع دخول معركة الانتخابات البرلمانية في بريطانيا مراحلها النهائية، تتولى شرطة العاصمة زمام المبادرة في "عدد صغير من القضايا" المتعلقة بفضيحة الرهانات على موعد هذه الانتخابات.

وبينما تحاول شرطة (سكوتلاند يارد) تولي جميع القضايا المباشرة المتعلقة بالتحقيق في الفضيحة، لم يتم إعطاؤها سوى عدد صغير في هذه المرحلة، حسبما قال مصدر في لجنة المقامرة لشبكة (سكاي نيوز).

ومن المفهوم أن مسؤولي اللجنة شددوا على أهمية أن يكون التحقيق مستقلاً، لكن الشرطة تريد أن تقود التحقيقات مع ضباطها وكذلك المرشحين والمسؤولين البرلمانيين.

وقال مصدر لجنة القمار لشبكة (سكاي نيوز) إنه إذا تولت شرطة العاصمة جميع القضايا، فسيتم القبض على السياسيين الذين تم تحديدهم تحت الحذر وقد تتم مقابلتهم مع مسؤولي اللجنة الحاضرين. ومع ذلك، قال متحدث باسم لجنة القمار أن هذا غير صحيح.

آخر تحديث

وإذ ذاك، قدمت شرطة العاصمة آخر تحديث بشأن التحقيق، وقالت إنه تم التعرف على سبعة من ضباط الشرطة حتى الآن على أنهم راهنوا على توقيت الانتخابات.

وكان تم القبض على أحد ضباط الحماية المباشرة لريشي سوناك قبل 10 أيام للاشتباه في سوء سلوكه في منصب عام. وقالت شرطة العاصمة إنه تم إطلاق سراح الضابط بكفالة ويخضع لواجبات مقيدة.

تم تحديد ستة ضباط آخرين على أنهم راهنوا على توقيت الانتخابات، وهم قيد التحقيق من قبل لجنة المقامرة.