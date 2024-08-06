أعلن حزب الله في بيان، الثلاثاء، إنه "شن هجوما بواسطة مسيرات استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز621 في ثكنة (شراغا) شمال عكا". وبحسب البيان فإن "المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة".‏

وكانت خدمات الإسعاف الإسرائيلي قد أعلنت عن إصابتين في انفجار طائرة من دون طيار بمنطقة الجليل الغربي أحدهما بحالة خطيرة.

في حين ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم الاسرائيلية "إن قصفا من لبنان استهدف المنطقة". وأضافت أن "منشأة عسكرية بين عكا ونهاريا تعرضت للقصف".

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عكا ونهاريا ومحيطها شمال إسرائيل خشية تسلل مسيّرات وإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

ويعد لواء "غولاني" الإسرائيلي الذي يُنسب اسمه إلى هضبة الجولان السورية، من أوائل الألوية التي انضمت إلى الجيش الإسرائيلي، لذلك يحمل أيضا اسم "اللواء 1"، وينتمي إلى سلاح المشاة، وهو من قوات النخبة في الجيش. وكانت مهمة هذا اللواء الرئيسية تتمثل في التمركز على الحدود السورية الإسرائيلية، في الوديان والتلال في الجليل الأدنى.

تأسيس "غولاني"

تأسس اللواء يوم 22 فبراير/شباط 1948، بعد استلام ديفيد بن غوريون كأول رئيس وزراء لإسرائيل، وجاء تأسيسه بعد انقسام لواء ليفانوني، الذي كان يقاتل على الحدود اللبنانية، إلى لواءين: لواء غولاني ولواء كرملي.

وتمركز اللواء في أودية وتلال الجليل، وضم جنودا من "الهاغانا" وسكان المستوطنات ومجندين من أنحاء إسرائيل، ويمتلك أسلحة متطورة.

و "الهاغانا" منظمة عسكرية إسرائيلية، تأسست عام 1920، كانت تهدف للمحافظة على حياة وسلامة ممتلكات اليهود من هجمات العرب، وشكلت القوة المزودة لإقامة الجيش الاسرائيلي بحيث تولى مسؤولوها قيادة الجيش الاسرائيلي ومناصب سياسية أخرى تعاقبت ابتداء من العام 1948.

يتبع اللواء غولاني للفرقة 36 بالجيش، ويرتبط بالقيادة الشمالية، وهو اللواء الأول والوحيد الذي بقي مستمرا في عمله منذ تأسيس الجيش الإسرائيلي، وينقسم اللواء إلى 4 كتائب هي، "هبوكيم هراشون"، "باراك"، "غدعون"، "الاستطلاع".

شعار اللواء

IDF شعار لواء غولاني

كان الجنود الأوائل في اللواء من المهاجرين المزارعين، لذلك اُستمد شعار "غولاني" من شجرة بجذور ممتدة مع خلفية صفراء، في إشارة إلى الامتداد والارتباط بالأرض.

واختيرت شجرة الزيتون في الشعار لامتداد جذورها بالتربة واخضرار أوراقها طوال العام. ويرمز اللون الأخضر إلى تلال الجليل الخضراء، أما الأصفر فيرمز إلى صحراء النقب التي خاض فيها اللواء معارك في حرب 1948.

ملابس الجنود

IDF عناصر من لواء غولاني الإسرائيلي

ارتدى جنود اللواء أول قبعة كبقية أفراد الجيش عام 1948، وقد استُخدمت هذه القبعات نحو عامين قبل أن تتغير جميع قبعات الجيش إلى اللون الزيتي.

وبعد حرب يونيو/حزيران 1967، خصصت قبعة لتمييز جنود اللواء عن غيره، واختير اللون البني لقبعة اللواء، وارتداها جنوده في حفل خاص لتوزيعها.

وتغير زي اللواء الرسمي عبر مرور السنوات بين الزيتي والمرقط، كما يرتدي جنود اللواء أحذية سوداء، ويحملون شارة مربعة بها شعار الوحدة، وهو شجرة زيتون خضراء بخلفية صفراء.

4 كتائب

Reuters دبابات إسرائيلية تشكل نجمة داوود على الأرض في غزة كمراسم لجنودها الذين قتلوا

يضم اللواء في صفوفه آلاف الجنود، الذين يُنظر إليهم على أنهم من صفوة الجيش، لأن بعض وحداته تخضع لتدريبات قاسية واختبارات صارمة، وينقسم إلى 4 كتائب هي:

كتيبة هبوكيم هراشون

تأسست عام 1947 وكانت تعمل تحت قيادة اللواء الخامس، وقد أرسل الجيش الإسرائيلي كتيبة "هبوكيم هراشون" -وهو اسم يعني "الفوج الأول لسلاح البندقية"-، لصد تقدم الجيش المصري في النقب عام 1948.

كتيبة باراك

وهي كتيبة رقم 12 تأسست قبل قيام دولة إسرائيل، وسميت الكتيبة على اسم باراك بن أبينوعم - وهو اسم أحد قضاة إسرائيل وذكر في الكتاب المقدس- وقد شاركت الكتيبة في جميع المعارك التي خاضها اللواء منذ عام 1948.

كتيبة جدعون

سميت الكتيبة على اسم أحد قضاة بني إسرائيل المذكورين في سفر القضاء وفي سفر صموئيل الأول، وهو القاضي جدعون. وشاركت الكتيبة في عدد من المعارك منذ عام 1948.

كتيبة الاستطلاع

وهي كتيبة رقم 631، ولم تحظ في لواء غولاني باسم خاص بها، وقد تأسست عام 2001 وشاركت منذ ذلك الحين في جميع المعارك التي خاضها اللواء.

ويشترط في من يريد الالتحاق بها الخضوع لمجموعة اختبارات وتقييمات جسدية وذهنية عالية وصعبة، بهدف اختيار الجنود الأكثر لياقة وذكاء، أما مهام هذه الكتيبة فهي طي الكتمان والسرية.

أهم المشاركات

شارك اللواء فور تأسيسه في حرب 1948 وحاول صد الجيوش القادمة من سوريا ولبنان والأردن والعراق، وبرز في عمليات عسكرية عدة أبرزها؛ عملية حيرام، "عملية عيلبون".

وفي حرب عام 1967، خاض اللواء معارك عدة أمام الجيوش العربية على الحدود الأردنية والسورية، أهمها؛ عملية تل العزيزات في الجولان السوري.

كما شارك اللواء في الحرب على لبنان عام 1982 التي أدت إلى احتلال جنوب لبنان، خصوصا في معركة قلعة الشقيف ووصل إلى مشارف بيروت، كما شارك في حرب لبنان عام 2006.

ويشارك "غولاني" في حرب غزة حاليا منذ اليوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أبرز الألوية الإسرائيلية الأُخرى

لواء غيفاتي

يعد أحد ألوية المشاة الخمسة التابعة للجيش الإسرائيلي، وهو أحد لوائي المشاة الخاضعين للقيادة الجنوبية. ويتألف اللواء من ثلاث كتائب تتألف كل منها من سرايا ذات مهام محددة، ويتميز مظهر جندي "غيفاتي" بقبعة أرجوانية وحذاء أسود.

IDF

لواء المظلات

أنشأ اللواء بشكله النهائي عام 1954، ولا يقتصر عمل اللواء على الهبوط بالمظلة فحسب، بل يعمل في كافة المناطق للحفاظ على الاستقرار والأمن، ويعد من أهم الألوية، حيث نُصب 9 من قادة اللواء كرؤساء هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

وحدة دوفديفان

أنشئت وحدة دوفديفان في يونيو/حزيران 1986، للتعامل مع مختلف الأحداث الأمنية، خاصة بين المناطق المدنية المكتظة بالسكان. تهدف الوحدة المكرسة للقتال في مختلف المناطق، لمنع الأنشطة الإرهابية.

IDF عناصر من لواء ناحال

لواء ناحال

أحد ألوية المشاة، يتألف من أربع كتائب بينها كتيبة استطلاع، ويتميز مظهر جندي "ناحال" بالقبعة الخضراء والحذاء الأحمر، وكان الهدف منه تزويد الجيش الإسرائيلي بالجنود مع توفير الاحتياجات الأساسية لتأسيس الكيبوتسات.

تأسس لواء ناحال في عام 1948 من قبل رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون كبرنامج يجمع بين الخدمة العسكرية وإنشاء برامج زراعية جديدة.