رفح: كشفت الصور والفيديوهات بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق التوغل بمدينة خان يونس حفرة ضخمة وآثار حفر بهدف العثور على أنفاق في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو حفرة عملاقة شرقي خان يونس التي توغل الجيش الإسرائيلي فيها لمدة 22 يوما وأسفر هجومه عن عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين غالبيتهم مدنيين، ولم تسلم البنية التحتية من الدمار أيضا.

وأظهر الفيديو آثار مسننات الحفر بالآليات في منطقة أسفل الحفرة مع وجود أشبه ما يكون بشبكة الصرف الصحي الضيقة نسبيا مقارنة بالأنفاق التي اعتادت حركة "حماس" على إظهارها في فيديوهات الإعلام الحربي التابع لها والتي تتميز بقطرها الكبير وتضمن التنقل والحركة للأفراد والمعدات الحربية بصورة أكثر سلاسة.

إلى ذلك، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بوضوح آليات حفر كبيرة ترافقها شاحنات ومركبات ضخمة لنفس الغرض في رفح جنوبي القطاع تقوم بالحفر حتى عمق 50 مترا تحت الأرض بفاصل أمتار قليلة بين الحفرة والأخرى.