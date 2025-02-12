إيلاف من القاهرة: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "احترام" الفلسطينيين وجيرانهم العرب، رافضا اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب "السيطرة" على غزة، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن " الثلاثاء.

وأضاف أن "الجواب الصحيح ليس عملية عقارية، هذه عملية سياسية".

من جانب آخر وعلى صعيد متصل، نددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستيلاء على غزة ونقل الفلسطينيين إليها ووصفته بأنه سخيف واتهمت واشنطن بالابتزاز.

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الآمال الضئيلة للفلسطينيين في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح، دون تسمية ترامب بشكل مباشر.