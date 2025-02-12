إيلاف من واشنطن: نشر إيلون ماسك صورا عدة من لقاء له مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، بينما كان ابن إيلون ماسك البالغ 4 سنوات يتحرك يميناً ويساراً ويلعب دون قيود خلال حديث والده للصحفيين في حضور الرئيس.

ورصد البعض ردة فعل ترامب أثناء تحدث ماسك بينما كان ابنه يتحرك بحرية تامة في المكتب البيضاوي إلى جانب والده، وقال ترامب إن هذا الطفل الصغير لديه مستويات ذكاء عالية (أي كيو).

وقالت الصحافة الأميركية إن ابن إيلون ماسك البالغ من العمر 4 سنوات يظهر بمظهر يتسم بالجرأة إلى حد الوقاحة، خلال نزهة في البيت الأبيض مع والده والرئيس ترامب.

كما قالت الصحافة الأميركية إنه أضاف بعض البهجة إلى اجتماع جاد في البيت الأبيض، تتم خلاله مناقشة أهم الملفات والقضايا التي تتعلق بنفقات وإدارة الحكومة الأميركية.

أحضر ملياردير التكنولوجيا، البالغ من العمر 53 عامًا، ابنه الذي يدعى X AE A-XII للقاء الرئيس دونالد ترامب قبل أن يوقع على أمر تنفيذي لخفض القوى العاملة الفيدرالية يوم الثلاثاء.

ووقف ماسك، الذي يرأس وزارة كفاءة الحكومة، والطفل الصغير خلف ترامب، 78 عاما، أثناء التقاطهما الصور في المكتب البيضاوي.

وارتدى ماسك سترة سوداء فوق قميص تي شيرت لحضور الاجتماع، في حين بدا ابنه أنيقًا في بنطال أسود وسترة ومعطف.

الطفل الذي يطلق عليه اختصاراً اسم X، تم تصويره وهو يظهر وجوهًا مضحكة، ويسقط على الأرض ويتسلق كتفي والده.

ولكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يلتقي فيها ابن ماسك الرئيس الأميركي، فقد أحضر ماسك ابنه X إلى حفل رأس السنة الذي أقامه ترامب في مار إيه لاغو، حيث تم تصوير الرئيس التنفيذي وهو يرقص مع ابنه على كتفيه.

رغم أن ماسك هو أب لـ12 طفلاً ، إلا أن مؤسس شركة تسلا نادراً ما يخرج مع الأطفال، وهو يفضل هذا الصغير البالغ 4 سنوات والذي دخل التاريخ من الباب الواسع للمكتب الرئاسي الأميركي.