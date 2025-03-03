إيلاف من تل أبيب: قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم طعن نفذ في محطة للحافلات في مدينة حيفا في شمال إسرائيل، حسب ما أعلن عنه جهاز الإسعاف الإسرائيلي نجمة داوود الحمراء، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية "تحييد" المنفذ.

وقالت نجمة داوود "يقوم مسعفو نجمة داوود الحمراء بتقديم الإسعافات لخمسة مصابين، واحد في حالة حرجة، و3 في حالة خطيرة، وإصابة متوسطة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية الإثنين إن منفذ الهجوم طعنا درزي من مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل عاد مؤخرا من الخارج.

وقال الشرطة في بيان إن المهاجم "درزي إسرائيلي من شفاعمرو، أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي".

وهذا أول هجوم قاتل في إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير.

ولم تؤكد الشرطة على الفور، هوية المهاجم.

وقال جهاز نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب "أعلن مسعفونا وفاة رجل يبلغ حوالي 70 عاما، وهم يقدمون الإسعافات لأربعة مصابين".

وأوضح أن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة، هم رجل وسيدة في الثلاثين من العمر تقريبا، وفتى يبلغ 15 عاما، فيما الإصابة الرابعة معتدلة.

ووقع الهجوم في محطة للحافلات والقطارات في مدينة حيفا الساحلية، إحدى كبرى المدن الإسرائيلية المختلطة حيث يعيش العرب واليهود.

ويأتي الهجوم في وقت يبدو فيه أن المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، معطلة بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، السبت.

والأحد، أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، محذرة من "عواقب أخرى" على حماس إذا لم تقبل بمقترح تمديد مؤقت للهدنة في قطاع غزة.