إيلاف من لندن: رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك على لسان وزراء خارجيتها بالمبادرة العربية بشأن خطة الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة.

وتوضح الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة وتتعهد ـ إذا ما تم تنفيذها ـ بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.

وقال البيان الذي اطلعت عليه (إيلاف) إنه لابد أن تستند جهود الإنعاش وإعادة الإعمار إلى إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والذي يوفر السلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

ونحن نؤكد على أن حماس لا ينبغي لها أن تحكم غزة ولا أن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن. ونحن ندعم صراحة الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندتها الإصلاحية.

واشادت الدول الموقعة على البيان بالجهود الجادة التي تبذلها جميع الأطراف المعنية ونقدر الإشارة المهمة التي أرسلتها الدول العربية من خلال تطوير خطة الإنعاش وإعادة الإعمار هذه بشكل مشترك.

وقالت في الختام: ونحن ملتزمون بالعمل مع المبادرة العربية والفلسطينيين وإسرائيل لمعالجة هذه القضايا معاً، بما في ذلك الأمن والحكم. ونحن نحث جميع الأطراف على الاستفادة من مزايا الخطة كنقطة بداية.