إيلاف من دمشق: للمرة الأولى منذ 14 عاماً، بدأت الوفود تتدفق إلى ساحة الأمويين في العاصمة دمشق، اليوم السبت، من أجل احياء ذكرى الثورة السورية التي تفجرت في 15 مارس 2011 ضد حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

فقد احتشد مئات السوريين في العاصمة رافعين اللافتات والشعارات من أجل احياء الذكرى الـ 14 لخروجهم ضد الاستبداد.

سلاح الجو في الجيش العربي السوري يلقي الورود على المتظاهرين في ساحة الأمويين وساط العاصمة دمشق.#سوريا #دمشق #الثورة_السورية pic.twitter.com/0ZjOIDVJjC — عمر نزهت (@omar_nezhat) March 15, 2025

فيما حلقت المروحيات التي كانت فيما مضى ترمي البراميل المتفجرة، لترشق المدنيين بالورود.

كما أرفقت تلك الزهور الحمراء برسائل كتب عليها "من براميل الموت إلى زهور الحياة"، و"السلام يحلق في سماء دمشق".

كذلك احتشد الآلاف أيضا في مناطق أخرى بحلب ودير الزور ودرعا وغيرها من المناطق لاحياء ذكرى الثورة، التي كبدت السوريين آلاف القتلى، بعد أن واجهت السلطة الاحتجاجات بالعنف والقمع،مدخلة البلاد في أتون من الحرب الدامية.

"سوريا تنتصر"

فتحت شعار "سوريا تنتصر"، دعا ناشطون إلى تظاهرات في مدن مختلفة أبرزها حمص وإدلب وحماة، تأكيدا لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد عقود على حكم آل الأسد.

ويأتي إحياء الذكرى هذا العام للمرة الأولى من دون حكم آل الأسد الذي امتد زهاء نصف قرن، بعد أن أطاحت به فصائل المعارضة بدخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

إلا أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي، فضلاً عن تحديات مستجدة مرتبطة بالسلم الأهلي، ولا سيما بعد أيام من أعمال عنف دامية شهدتها منطقة الساحل أوقعت نحو 1000 قتيل في اشتباكات بين القوات الأمنية و ما وصف بـ "فلول النظام السابق".

