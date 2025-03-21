إيلاف من تل أبيب: وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، رسالة مصورة للشعب الإيراني مهنئا فيها بعيد "النوروز" الذي يتم الاحتفال ببداية العام الجديد 1404، وفقا للتقويم الإيراني.

وقال نتانياهو في رسالته: "أود أن أتمنى للشعب الإيراني وجميع الفرس نوروز سعيد. أتمنى لكم الصحة والسعادة والازدهار، وقبل كل شيء، الحرية. ليكن هذا العام عاما.. عندما يكتسب الريال قيمته الحقيقية.. عاما للصداقة مع أولئك الذين يتمنون لكم الخير بصدق، بما في ذلك — إسرائيل. عاما للتحرر من الظلم، والتحرر من الحاجة، والحرية في العيش، والحرية في الاختيار".

هذا وتعود جذور عيد "النوروز" إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، عندما كانت ديانة الزرادشتية موجودة على أراضي إيران القديمة.

والنوروز (وتعني "اليوم الجديد" باللغة الفارسية) هو أحد أقدم الأعياد، ويحتفل به شعوب وسط آسيا والشرق الأوسط والقوقاز، ويرمز إلى قدوم الربيع، وتجدد الطبيعة، وبداية العام الشمسي الجديد.

وتشمل تقاليد "النوروز" إعداد أطباق العيد، وإقامة الاحتفالات الشعبية، والمسابقات الرياضية، العروض المسرحية وحملات الأعمال الخيرية.

وقبل عشر سنوات، أدرجت اليونيسكو العيد في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، ومنذ ذلك الحين، أصبح يسمى "اليوم الدولي للنوروز".