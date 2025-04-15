إيلاف من واشنطن: هو أحد أكثر رجال أميركا الوسطى واللاتينية إخلاصاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبلغ به الاخلاص حداً مذهلاً، مثيراً للجدل، فقد بادر وعرض على الولايات المتحدة تأجير سجون بلاده للمجرمين والمهاجرين الذين يتم ترحيلهم من أميركا، وهو عرض سخي لم يكن ممكناً أن يرفضه ترامب.

فمن هو نجيب أبو كيلة رئيس السلفادور؟ والذي حظي بشرف زيارة البيت الأبيض الإثنين، وجلس إلى جوار ترامب دون بدلة رسمية، وعلى الر غم من ذلك لم يبادر أي صحفي مقرب من ترامب ليسأله لماذا وكيف أتيت إلى هنا بدون بدلة رسمية، كما سبق وفعلوا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من هو نجيب أبو كيلة؟

هو رجل أعمال من أصول فلسطينية مسيحية، ولكنه تحول إلى الإسلام، وهو وفقاً لمرجعيات عالمية يدعى بالنطق اللاتيني ناييب أرماندو بوكيلي أورتيز، من مواليد في 24 تموز (يوليو) 1981 في سان سلفادور.

كان والده أرماندو بوكيلي كاتان، رجل أعمال وكيميائي صناعي، ووالدته هي أولغا مارينا أورتيز، وقد توفي والده في عام 2015.

كان نجيب أبو كيلة الطفل الأول للزوجين، ولديه ثلاثة إخوة أصغر سناً، وهم كريم ويوسف وإبراهيم ، ولديه أربع أخوات غير شقيقات من الأب وشقيقان غير شقيقين من الأب.

تحول والده من المسيحية إلى الإسلام في الثمانينيات، وأصبح إمامًا ، وأسس 4 مساجد في السلفادور، ووالدته كاثوليكية، وكان أجداده من جهة الأب مسيحيين فلسطينيين هاجروا إلى السلفادور من القدس وبيت لحم في عام 1921، وكان جده من جهة الأم أرثوذكسيًا يونانيًا ، وكانت جدته من جهة الأم كاثوليكية.

الصداقة مع ترامب



يتمتع نجيب أبو كيلة بعلاقات قوية مع ترامب، مما جعله يطلب منه بناء المزيد من السجون الضخمة في بلاده، مثل مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في البلاد، أو CECOT، والذي دعا نجيب الولايات المتحدة لاستخدامه لسجن المرحلين مقابل رسوم. وأشار ترامب إلى أن المرحلين قد يشملون أيضًا مواطنين أمريكيين يعتبرون مجرمين عنيفين.

وقال ترامب"إذا كان مجرماً محلياً، فلا مشكلة لدي"، مضيفاً أن بوندي يدرس القوانين "في الوقت الحالي".

وفي صفقة تم ابرامها في وقت سابق من هذا العام، وافقت السلفادور على إيواء المجرمين العنيفين من الولايات المتحدة واستقبال المرحلين من أي جنسية في صفقة غير مسبوقة - ومثيرة للمشاكل القانونية - والتي أثارت قلق المنتقدين وجماعات حقوق الإنسان.

"أروع ديكتاتور في العالم"

وقد رسخت زيارة يوم الاثنين مكانة نجيب أبو كيلة كأحد أقرب الشركاء الأجانب لإدارة ترامب الجديدة، التي أبعدت بعض حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في بداياتها. يُعدّ نجيب ، أحد أكثر قادة المنطقة شعبية، وقد وصف نفسه بأنه "أروع ديكتاتور في العالم" و"الملك الفيلسوف"، إذ يُعلّق بعض الحريات المدنية لملاحقة عصابات بلاده، وهو متخصص في ملاحقة العصابات وبناء السجون لإيواء أكثر المجرمين عنفاً، مما جعله يبرم صفقة كبرى مع ترامب لإيواء وسجن المجرمين والمهاجرين الذين قام الرئيس الأميركي بطردهم من بلاده، وتقول السلفادور إنها تتقاسم معلومات استخباراتية عن العصابات مع الولايات المتحدة.

أثار ذلك غضب منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تزعم ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في حملته على الجريمة. كما أكسبه شعبيةً واسعةً داخل السلفادور؛ إذ فاز نجيب أبو كيلة، البالغ من العمر 43 عامًا، بولاية ثانية العام الماضي بأغلبية ساحقة.

لاحظ ترامب ذلك. فقد أشاد به لقبوله "بلطف" "بعضًا من أعنف أعداء العالم، وخاصةً الولايات المتحدة".

قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية صباح الأحد، لدى عودته من ميامي بعد مشاهدة مباراة في بطولة UFC : "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع. إنه يعالج العديد من المشاكل التي نواجهها".

قال ترامب: "لقد كان رائعًا"، متجاهلًا أي مخاوف بشأن حقوق الإنسان. وأضاف في إشارة إلى مركز سجن السلفادور الكبير الذي يستوعب 40 ألفاً: "هناك أشخاص سيئون للغاية في ذلك السجن".

مقطع فيديو للمرحلين يثير جدلاً

كان وزير العدل والأمن العام في السلفادور قد نشر مقطع فيديو تم إنتاجه بشكل احترافي يظهر 10 من المرحلين الذين وصلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع وهم يتم إنزالهم من طائرة واقتيادهم إلى السجن مقيدين بالأغلال.

زعمت الإدارة أن المرحلين إلى السلفادور إرهابيون أو مجرمون عنيفون، لكن الأدلة التي تُثبت ذلك قليلة. واستشهد محامو الحكومة بالوشوم أو الملابس المرتبطة بالعصابات في أوراق المحكمة لادعاء ارتكابهم جرائم.

لترحيل بعض هؤلاء الرجال، اعتمدت الإدارة على قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانونٌ يعود تاريخه إلى قرون، سمح بالترحيل الفوري في أوقات الحرب. وقد قضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإمكانية استمرار الإدارة في استخدام هذا القانون حاليًا لترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة.

عرض سخي من أبوكيلة.. تأجير سجون السلفادور لترامب

قدمت السلفادور في وقت سابق عرضاً لاستقبال مجرمين مرحلين من الولايات المتحدة، بمن في ذلك حاملو جنسية أميركية، و إيوائهم في سجنها الضخم. وأُعلن عن العرض، بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالرئيس السلفادوري، نجيب أبو كيلة، خلال زيارته للدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وقال أبو كيلة، الذي نال استحسان الناخبين في بلاده بفضل نهجه الصارم تجاه العصابات لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان، إنه عرض على الولايات المتحدة "فرصة باستخدام جزء من نظام السجون الخاص بها من قبل طرف ثالث".

روبيو عبّر من جانبه، عن "امتنان" الولايات المتحدة "العميق" لأبو كيلة، مضيفاً "لم يسبق أن قدمت أي دولة عرض صداقة مثل هذا من قبل". وقال روبيو حينها لصحافيين إن أبو كيلة "عرض أن تستقبل سجون بلاده مجرمين خطرين مسجونين في بلادنا، بمن في ذلك أولئك الذين يحملون جنسية أميركية وإقامة قانونية".

وأضاف روبيو إن السلفادور ستستقبل أيضاً مهاجرين مرحلين و"مجرمين من أي جنسية" ومنهم سجناء ينتمون إلى أخطر عصابات الجريمة العابرة للحدود في المنطقة.

أبو كيلة: مرحباً بالمجرمين



وأكد أبو كيلة العرض لاحقاً على منصة إكس. موضحاً "نحن على استعداد لاستقبال المجرمين المدانين فقط في سجننا الضخم مقابل رسوم". وأضاف أن "الرسوم ستكون منخفضة نسبياً بالنسبة للولايات المتحدة لكنها مهمة بالنسبة لنا، إذ إنها تجعل سجننا بأكمله مستمراً".

منذ توليه منصبه في عام 2019، جعل، أبو كيلة، مكافحة الجريمة أولوية حكومية، والسجن الذي أشار إليه، أبو كيلة، شديد الحراسة وبني حديثاً، وهو محور حملته لحبس ومعاقبة أكثر أفراد العصابات عنفاً.

والحكومة التي احتفلت بافتتاح السجن، قالت إنه يتسع لأكثر من 40 ألف نزيل، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو لسجناء حليقي الرأس وموشومين وعراة حتى الخصر.

انتقدت منظمات حقوق الإنسان طريقة معاملة السجناء في هذا السجن، حيث يحبس العشرات منهم في زنزانة بلا نوافذ. لكن حملة أبو كيلة على الجريمة لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين الغالبية العظمى من السلفادوريين الذين يقولون إنهم يستطيعون مواصلة حياتهم دون تهديدات من أعضاء العصابات لأول مرة منذ سنوات.

غير أن أقارب عشرات الآلاف من السجناء الذين اعتقلوا بموجب إجراءات طارئة فرضها أبو كيلة، قالوا إن أحباءهم اعتقلوا ظلماً خلال حملات مداهمة واسعة النطاق نفذتها الشرطة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية "الاستبدال التدريجي لعنف العصابات بعنف الدولة" في البلاد، وهو ما رفضه أبو كيلة، الذي أشار إلى أن نهجه المتشدد تجاه الجريمة دفع الناس لانتخابه لولاية ثانية وحصوله على أكثر من 84% من الأصوات.

والسلفادور، المحطة الثانية في الجولة الخارجية الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي روبيو.

ومحطته الأولى كانت بنما، حيث طالبها بإجراء "تغييرات فورية" على ما قال إنه "نفوذ وسيطرة" الصين على قناة بنما.

ومن المقرر أن يعقد روبيو اجتماعات مع مسؤولين في كوستاريكا وغواتيمالا يتوقع أن تركز على الهجرة، إضافة إلى مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

منذ توليه منصبه، ركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير المسجلين، مع وعد بتنفيذ "عمليات ترحيل جماعية".