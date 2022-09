إيلاف من بيروت: استيقظ فلاديمير بوتين على زقزقة عصافير الكرملين. فجأة، نعق الغراب سيرغي شويغو: "أعدنا انتشار قواتنا في خاركيف". نظر بوتين إلى وزير دفاعه المشؤوم وسأله: "كم تراجعنا؟". أجابه واجمًا: "كثيراً". سأل بوتين: "وكم نحتاج من الرجال لنستعيد ما فقدناه؟". انتشل شويغة آلته الحاسبة، فضرب أخماسًا بأسداس وقال: "300 ألف". نهض بوتين، وخلع بيجامته المقلمة، وارتدى بزة كحلية، وخرج إلى مكتبه.

بعد قليل، صدر الفرمان الهامايوني من الذات القيصرية: "إننا نعلن تعبئة جزئية، لتجنيد 300 ألف بطل روسي، ليحاربوا من أجل الأمة والقيصر في أوكرانيا".

هاجت روسيا وماجت. خرج الناس رافضين، فاعقلتهم الشرطة، وقادت الشبان منهم إلى أقرب "شعبة تجنيد". كشف باتريك ريفيل، مراسل أي بي سي نيوز، في مقطع فيديو غرّده على حسابه في تويتر، حقيقة التجنيد بحسب قرار بوتين التعبئة الجزئية.

Another revealing video. Scene inside a mustering station in Russia where an officer yells at angry, resentful men who have been mobilized.

“That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!”

pic.twitter.com/oTfomvgsUf