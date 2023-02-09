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إيلاف من لندن: هاجمت روسيا، زيارة فولوديمير زيلينسكي "المتسرعة المشبوهة" إلى أوروبا، ورفضوا خطابه أمام البرلمان البريطاني ووصفوها بأنها "مسرحية".

وحذرت موسكو، المملكة المتحدة، من أن تزويدها المحتمل بطائرات مقاتلة إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره.



وقالت السفارة الروسية في بيان لها يوم الأربعاء: "نود أن نذكّر مسؤولي لندن: إنه بناء على ضميرها بخصوص هكذا سيناريو (تسليم المقاتلات) فإنه سيكون هناك "حصاد دموي" للجولة التالية من التصعيد، فضلا عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره".

وأضافت السفارة الروسية: "لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودّية من الجانب البريطاني ".

ظهورٌ مفاجىء

وكان الرئيس الأوكراني ظهر بشكل مفاجئ في لندن يوم الأربعاء، حيث حث المملكة المتحدة والحلفاء الغربيين على توفير "أجنحة من أجل الحرية" من خلال توفير طائرات متقدمة.

ثم سافر زيلينسكي إلى باريس لإجراء محادثات على العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز – وشارك في اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.

وفي بيان شديد اللهجة ، قالت السفارة الروسية في لندن: "إن التماسات زيلينسكي الفخمة حول قيم" الحرية "و" حقوق الإنسان "، التي تدعي كييف أنها تناضل من أجلها ، كانت نفاقًا بشكل علني".

سخرية

ومضت السفارة في السخرية من "الممثل الكوميدي السابق الذي يرتدي قميصًا أخضر اللون الآن يقوم بجولة حول أوروبا" - كما وجهت تحذيرًا للحكومة البريطانية.

"نود أن نذكر لندن: في حالة حدوث مثل هذا السيناريو، فإن حصيلة قتلى جولة أخرى من التصعيد، فضلا عن عواقبها العسكرية والسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره ستكون في أيدي المملكة المتحدة".

وألقى زيلينسكي اليوم الخميس كلمة أمام البرلمان الأوروبي فيما ستكون محطته الثالثة في رحلة مفاجئة عبر القارة.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يحصل السيد زيلينسكي على تعهدات فورية لتلبية طلباته، فإن هذه ستكون فرصته الأولى لعرض القضية شخصيًا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب قبل عام تقريبًا.

لا شيء على الطاولة

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال يوم الأربعاء: "ليس هناك شيء مطروح على الطاولة" عندما يتعلق الأمر بمساعدة المجهود الحربي في أوكرانيا والطائرات المقاتلة "جزء من الحديث".

وحين طُلب إلى رئيس الوزراء في وقت لاحق في موقع عسكري في منطقة دورست إلى جانب الرئيس الأوكراني، "تقديم وضوح مطلق" بشأن ما إذا كانت أوكرانيا ستستقبل طائرات من المملكة المتحدة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمتى؟، قال سوناك: "لقد كنا واضحين للغاية وكنا واضحين منذ فترة طويلة أنه عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا ، لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بالطائرات المقاتلة بالطبع فهي جزء من الحديث."

زيلينسكي يحذّر

وكان زيلينسكي قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع سوناك في دورست إنه بدون المزيد من المساعدة العسكرية "سيكون هناك ركود ، هؤلاء الناس [الجنود الروس] سيعيشون على أراضينا وهذا يشكل خطرا كبيرا على العالم بأسره".

وقال 10 داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع بن والاس التحقيق في الطائرات الحربية التي يمكن أن تزودها المملكة المتحدة ، لكنه أكد أن أي تحرك محتمل للقيام بذلك لن يحدث على الفور.

لكن وفقًا للبروفيسور مايكل كلارك، محلل الدفاع والأمن ، فإن المملكة المتحدة "ليس لديها" النوع المناسب من الطائرات لتقدمه.

وكان زيلينسكي، التقى الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، بعد زيارة البرلمان يوم الأربعائ، ثم زار لاحقًا رفقة رئيس الوزراء البريطاني معسكر لولوورث في دورست، للقاء القوات الأوكرانية التي يتم تدريبها من قبل الجيش البريطاني.