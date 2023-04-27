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إيلاف من لندن: كشف النقاب أن كاميلا زوجة العاهل البريطاني ستُعرف باسم الملكة كاميلا بعد التتويج الملكي، بعد أن استخدم قصر باكنغهام اللقب لأول مرة في الدعوات.

وسيتم أيضًا تكريم الملكة كاميلا وتتويجها خلال احتفال الملك تشارلز الثالث في وستمنستر أبي يوم 6 مايو 2023، وظلت كاميلا تحمل لقب "الملكة القرينة" منذ تولي زوجها العرش خلفا لوالدته الراحلة في سبتمبر 2022.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إنه بينما كانت خطط تنصيب الملك تشارلز الثالث، في مكانها منذ تتويج والدته في عام 1953، لم يتم تأكيد دور كاميلا إلا عندما أعلنت الملكة الراحلة خلال اليوبيل البلاتيني أن كاميلا ستُعرف باسم "الملكة القرينة" عند تولي الملك تشارلز.

وتمت الإشارة إلى كاميلا باسم الملكة القرينة منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية - التي أعربت في رسالتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني في فبراير من العام الماضي عن "رغبتها الصادقة" في أن تُعرف كاميلا باسم "الملكة القرينة" بعد نهاية عهدها.

لكن تم تسميتها بالملكة كاميلا على الدعوا ، والتي تم إرسالها إلى أكثر من 2000 ضيف.

تتويج مشابه

وبعد مراسم تتويج الملك تشارلز يوم 6 مايو، المكونة من ستة أجزاء ، سيكون لكاميلا حفل تتويج خاص بها. وبحسب موقع العائلة المالكة على الإنترنت: "تتوج ملكة الملكة مع الملك ، في حفل مماثل، ولكن أبسط".

وكانت آخر قرينة ملكة تتوج هي الملكة الأم إلى جانب الملك جورج السادس في عام 1937. وقام رئيس أساقفة كانتربري بمسح رأسها بالزيت المقدس - وهي طقوس يتم تنفيذها أيضًا مع الملك.

ثم تم وضع خاتم الملكة على يدها وتاجها على رأسها قبل أن يُقدم لها صولجان وقضيب من العاج. وانتهى الأمر بالانحناء "بوقار" لزوجها. وعلى هذه الشاكلة ستُمسح كاميلا بالزيت المقدس وتتوج.

ملكة قرينة؟

عندما تزوج تشارلز وكاميلا في عام 2005 - بعد ثماني سنوات من وفاة الأميرة ديانا ، أميرة ويلز، أعلنت أنها تنوي استخدام لقب "الأميرة القرينة" وهو سيكون الأول في تاريخ الملكية البريطانية.

واعتبر القرار اعترافًا بأن الجمهور كان يجد صعوبة في قبول دورها الجديد ، بعد سنوات من التكهنات في وسائل الإعلام حول علاقتهما ، والطلاق المرير لتشارلز وديانا ، ووفاة ديانا في عام 1997.

وللسبب نفسه، عند زواجها من الملك تشارلز، الذي كان أمير ويلز في ذلك الوقت ، قررت عدم استخدام لقب أميرة ويلز، الذي استخدمته ديانا. وبدلاً من ذلك ، اختارت دوقة كورنوال، وصنفت نفسها على لقب زوجها الآخر دوق كورنوال، والذي يُمنح دائمًا للوريث المفترض.

