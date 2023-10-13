القدس: أمر الجيش الإسرائيلي الجمعة "كافة سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه الى جنوب القطاع، مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس يومها السابع.

ودعا الجيش في بيان "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكداً أنه "لن يُسمح بالعودة الى مدينة غزة الا بعد صدور بيان يسمح بذلك".

وأكد الجيش للسكان ضرورة "التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، مشددًا على أنه "ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع دولة إسرائيل".

وأشار الى أنه سيواصل "في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة"، ويعتزم "الامتناع عن التعرض الى المدنيين"، متهمًا حماس باستخدام هؤلاء "دروعًا بشرية" والاختباء "في الأنفاق وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء".

وأتى البيان بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكّان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنّها طلبت منه "إلغاء" هذا الأمر.