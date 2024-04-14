إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت عدداً من الهياكل التابعة لـ"حزب الله" في منطقة جباع جنوب لبنان. وكانت الأنباء الواردة من لبنان أفادت أن إسرائيل شنت غارات جوية على جبل صافي في جنوب لبنان.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت فجر الأحد أن نحو 30 صاروخاً أطلقت من لبنان في اتجاه الجليل الأعلى والجولان السوري، تزامناً مع الهجوم الإيراني بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل.

وأعلن "حزب الله" استهداف مواقع نفح ويردن ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري بعشرات صواريخ الكاتيوشا، "رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة".

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت مساء السبت بأن أطراف راشيا وكفرحمام تعرّضت لغارات متتالية. وشنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الخيام وعلى أحراج بلدة السريرة.

وتعرّضت بلدة حولا من أطرافها الشرقية والغربية لقصف مدفعي مركز، وسجل سقوط القذائف الإسرائيلية على منطقة الدواوير والقعقور من الناحية الشرقية للبلدة وأطرف البلدة من الجهة الغربية ووادي السلوقي، فيما يشهد القطاع الشرقي أعنف ليلة بالغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف.

وكان حزب الله قد أعلن السبت استهداف تجمّعين لجنود الجيش الإسرائيلي في حرج عداثر وفي محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية. وأفاد عن استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم وفي مستوطنة شتولا بالأسلحة المناسبة والتجهيزات ‏التجسّسية "رداً على ‏اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية"، بالإضافة إلى موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وذكر أنّه شنّ هجوماً جوّياً ‌‏بمسيرات انقضاضية على منصّات القبة الحديدية في موقع الدفاع الجوي الإسرائيلي المستحدث في تل نعمة، ‏و‏الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي بديلاً عن الموقع الذي استهدفه الحزب سابقاً في كفر بلوم، وأصابت ‏المسيرات أهدافها بدقة، وفق البيان.