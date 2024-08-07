طالب الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء سكان بيت حانون والمنشية والشيخ زايد في الشمال بإخلاء تلك المناطق لعزمه تنفيذ عملية عسكرية.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصتي إكس وفيسبوك، أحدث خريطة للمناطق التي طُلب من الفلسطينيين إخلاؤها.

وقال أدرعي إن حماس وما وصفها بالمنظمات الإرهابية، تستهدف إسرائيل بصواريخها من تلك المناطق، وإن الجيش سيعمل "بقوة وفوراً" ضدهم، مضيفاً أن على الفلسطينيين الإخلاء الفوري إلى "المآوى المعروفة في مركز مدينة غزة".

الجيش الإسرائيلي خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لمناطق الإخلاء شمال غزة.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء عدة مناطق وسط قطاع غزة وفي الجنوب، طالت منازل وأحياء سكنية وتجمعات مواطنين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مخيماً للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن وقوع إصابات بين قتيل وجريح.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثث ثلاثة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى، خلّفهم قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية مأهولة في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما ذكر شهود عيان أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بسقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من مسجد في دير البلح، وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة العشرات الثلاثاء، بحسب مسؤولي الصحة.

وأكدت رويترز أنها تمكنت من التحقق بشكل مستقل من الموقع، من خلال المباني وأعمدة الإنارة والأشجار وتخطيط الطرق التي تطابق صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة. كما تمكنت من تأكيد التاريخ من خلال بيانات الملف التعريفي.

وقال سكان إن قصف الدبابات الإسرائيلية استمر طوال الليل في البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح بوسط قطاع غزة، حيث لجأ عشرات الآلاف من الأسر النازحة من جميع أنحاء المنطقة مؤقتاً.

وقال الجيش يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية قتلت 45 مقاتلاً فلسطينياً في غزة خلال اليوم الماضي، بعد قتال عنيف قالت فيه حركة حماس إنها دمرت ناقلتي جند مدرعتين خلال كمين بالقرب من مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في أحدث بيان لها أمس عن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 39.653 قتيل، و91.535 مصاب، ليبلغ عدد الضحايا في المجمل أكثر من 130 ألف فلسطيني.

الأونروا من جديد

الجيش الإسرائيلي خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لرصد منصات إطلاق لقذائف صاروخية بجوار مستودعات للأونروا.

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق عشرات القذائف باتجاه إسرائيل، خلال الأسبوع الماضي، من منصات إطلاق مثبتة بالقرب من مستودعين للمساعدات الإنسانية وتوزيعها تديرهما منظمات دولية.

وذكر الجيش في بيان له على إكس أن تلك المنصات التابعة لحماس كانت بالقرب من مستودع لتوزيع المساعدات الإنسانية، تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي، أفيخاي أدرعي خريطة توضيحية باللغة العربية لمستودعات الأونروا، التي يقول إن القذائف الصاروخية أطلقت بجوارها باتجاه منطقة لاخيش وبلدات غلاف غزة خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف أن الجيش رصد كذلك إطلاق عشرات القذائف من منطقة جنوب قطاع غزة، بجوار مستودعين للمساعدات والتوزيع تابعين أيضاً لوكالة الأونروا، باتجاه منطقة مدينة غان يافنيه، ومنطقة لاخيش وبلدات منطقة الغلاف.

وأوضح أدرعي أن طائرات حربية أغارت "بشكل دقيق ودمرت مواقع الإطلاق في المنطقة التي أطلِقت منها القذائف"، مضيفاً أنه بعد الهجوم، رصد الجيش "انفجارات ثانوية" تدل على وجود مزيد من "الوسائل القتالية في المنطقة".

"فزع أممي"

Getty Images أنقاض مدرسة حديثة مدمرة في دير البلح وسط قطاع غزة، في 28 يوليو/تموز 2024.

أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن فزعه إزاء النمط المتصاعد لاستهداف إسرائيل مدارس غزة، ما أسفر الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 163 فلسطينياً نازحاً، بينهم أطفال ونساء.

ووفقاً للمكتب، فقد تعرضت 17 مدرسة على الأقل للقصف، ما أثار مخاوف جدية بشأن الامتثال لمبادئ القانون الإنساني الدولي، خاصة "تمييز الأهداف والتناسب والحذر" في الهجمات. كما أشارت المفوضية إلى تصعيد في وتيرة هذه الهجمات.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، استُهدف ما لا يقل عن سبع مدارس، أفادت التقارير أن جميعها كانت بمثابة ملاجئ للنازحين، في حين كانت مدرسة واحدة مستشفى ميدانياً.

وذكر التقرير الأممي أن إسرائيل قالت "دون تقديم أي دليل" إن خمساً من تلك المدارس كانت تستخدم من قِبَل "عناصر من حماس". وشددت المفوضية كذلك على أن استخدام المدنيين من الجماعات المسلحة يعد أيضاً "انتهاكاً كبيراً للقانون الإنساني الدولي".

وقالت المفوضية في بيانها "إن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة أيضاً بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان الذين جرى إجلاؤهم، بما يشمل المأوى الآمن".