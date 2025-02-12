إيلاف من واشنطن: أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التوصل إلى ترتيب مع مصر لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار سعيه للسيطرة على المنطقة.

وقال ترامب خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "الفلسطينيون، أو الأشخاص الذين يعيشون الآن في غزة، سيعيشون بشكل رائع في مكان آخر. سيكونون آمنين، ولن يتم قتلهم أو اغتيالهم أو إجبارهم على المغادرة كل عشر سنوات."

وأضاف: "سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق، وأنا أعلم أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق أيضا مع مصر. لست متأكدا بنسبة 100%، ولكن بنسبة 99% سنتمكن من العمل على شيء ما مع مصر".

قال ترامب، إن "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".

وتابع: "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".

وجدد ترامب تصريحاته بالقول "سنسيطر على غزة". وقال "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وأوضح، أن "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة". وعند سؤاله عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة رد ترامب يرد "بلا".

وبخصوص موضوع حجب المساعدات، امتنع ترامب عن الرد. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من الأموال، وأنه لن يضطر إلى التهديد. وقال: "أعتقد أننا فوق ذلك".

ومن جانب آخر، يقود وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جهودا دبلوماسية في الولايات المتحدة بهدف الضغط على صانعي القرار لوقف مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب.