إيلاف من واشنطن: في اللقاء الذي ترقبه الملايين مع إيلون ماسك، تحدث دونالد ترامب عن محاولة اغتياله، وقال لمالك منصة X، إيلون ماسك: "لو لم أدر رأسي، لما كنت أتحدث معك الآن".

الرئيس السابق أمضى معظم وقت المناقشة مع ماسك في التركيز على محاولة اغتياله الأخيرة، والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الشرق الأوسط، حيث أكد أن هذه المنطقة، أي "الشرق الأوسط" قد تكون سبباً في اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وشدد ترامب على أنه تعامل أثناء ولايته الأولى "بقوة وحزم مع إيران ووكلائها".

ووصف ترامب محاولة الاغتيال التي تعرض لها بالخطيرة، وأضاف في محادثة مع الملياردير ماسك على منصة "إكس" أن الرصاصة التي استهدفته كانت قريبة جداً من رأسه.

وكشف أنه كان قلقاً من إصابة الحشد الجماهيري، بسبب التدافع خلال محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن الرصاص كان يمر فوق رأسه، لافتاً إلى أن ما حدث ينم عن سوء تنسيق بين الشرطة المحلية والفيدرالية.

وقال إنه حاول النهوض لكي يطمأن الحشود، لافتاً إلى أن الرسم البياني عن الهجرة غير الشرعية الذي كان موجوداً أمامه أنقذ حياته.

وكان الهدف من الجلسة بين ترامب وماسك عبر منصة إكس، أن تكون بمثابة وسيلة للرئيس السابق للوصول إلى ملايين الناخبين بشكل مباشر. وكانت أيضا فرصة لمنصة X، المنصة التي يهيمن عليها المحتوى السياسي.

حملة هاريس تهاجم لقاء ترامب مع ماسك

نشر فريق ترامب أن "المقابلة على X مليئة بالمستمعين الذين يقومون بتسجيل الدخول". وبمجرد بدء الاجتماع، اعتذر " ماسك " عن البداية المتأخرة وألقى باللوم على "الهجوم الضخم" والعطل الفني الذي داهم منصة إكس، وبدا صوت ترامب مكتوما في بعض الأحيان.

حملة هاريس هاجمت المقابلة بين ماسك وترامب، قالت في بيان:"حملة ترامب وهذا اللقاء مع إيلون ماسك تقول بوضوح إنهم رجال أثرياء مهووسون بذواتهم ، ولا مانع لديهم من بيع الطبقة الوسطى، كما أنه لا يستطيعون تشغيل بث مباشر في العام 2024."

وسلط اجتماع يوم الاثنين الضوء على العلاقة الشخصية المتطورة بين ترامب وماسك، وهما من أقوى الرجال في العالم، والذين تحولوا من كونهم منافسين لدودين إلى حلفاء غير متوقعين على مدار موسم انتخابي واحد.

واقترح ماسك، الذي كان يصف نفسه بأنه "ديمقراطي معتدل" حتى وقت قريب، في عام 2022 أن ترامب أكبر من أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

ومع ذلك، أيد ماسك ترامب رسميًا بعد يومين من محاولة اغتياله الشهر الماضي.

وخلال حديثهما، رحب ترامب بفكرة انضمام ماسك إلى إدارته القادمة للمساعدة في خفض الهدر الحكومي. تطوع " ماسك " للانضمام إلى "لجنة الكفاءة الحكومية" المحتملة.

أريدك معي

قال ترامب لماسك: "أنت الأفضل". "أحتاج إلى إيلون ماسك، أحتاج إلى شخص يتمتع بقدر كبير من القوة والشجاعة والذكاء. أريد إغلاق وزارة التعليم، وإعادة التعليم إلى الولايات المتحدة".

و خفف ترامب من انتقاداته للسيارات الكهربائية، مستشهدا بقيادة ماسك لشركة تيسلا.

يذكر أنه في يوم الاثنين عاد ترامب إلى منصة ماسك للتواصل الاجتماعي (منصة إكس) بعد ما يقرب من عام انقطع خلاله عن استخدام المنصة.

نشر الرئيس السابق ما لا يقل عن ثمانية منشورات فردية في الساعات التي سبقت مقابلة ماسك.