العدد 7802 الخميس 08 سبتمبر 2022
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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رئيسة وزراء بريطانيا تخاطب الملك الجديد "جلالة الملك تشارلز الثالث"
العاهل البريطاني الجديد سيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث
محطات في حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
كيف كانت علاقة الملكة إليزابيث مع الأميرة ديانا؟
الرئيس الألماني: اليزابيث الثانية كانت "رمزاً للمصالحة" مع ألمانيا
الأمين العام للأطلسي يبدي حزنه "العميق" لوفاة الملكة إليزابيث الثانية
ترامب يحيي "إرثاً استثنائياً من السلام والازدهار" تركته الملكة الراحلة في بريطانيا
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منذ 13 دقيقة
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رئيسة وزراء بريطانيا تخاطب الملك الجديد "جلالة الملك تشارلز الثالث"
أ. ف. ب.
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منذ 25 دقيقة
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العاهل البريطاني الجديد سيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث
أ. ف. ب.
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وغابت شمس الملكة
منذ 29 دقيقة
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كيف كانت علاقة الملكة إليزابيث مع الأميرة ديانا؟
بي. بي. سي.
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منذ 33 دقيقة
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