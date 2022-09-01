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وغابت شمس الملكة

elaphBBC

بريطانيا: بداية عهد جديد

- بي. بي. سي.
elaphالملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز يرثي والدته "الملكة العزيزة والأمّ المحبوبة"

- أ. ف. ب.
elaphالملكة إليزابيث الثانية

رئيس وزراء إسبانيا: إليزابيث الثانية كانت "شاهدة مؤثرة في تاريخ أوروبا"

- أ. ف. ب.
elaphالملك تشارلز الثالث

العاهل البريطاني الجديد سيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث

- أ. ف. ب.
elaphالملكة الراحلة إليزابيث الثانية

محطات في حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

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elaphكيف كانت علاقة الملكة إليزابيث مع الأميرة ديانا؟

كيف كانت علاقة الملكة إليزابيث مع الأميرة ديانا؟

- بي. بي. سي.
elaphالرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير

الرئيس الألماني: اليزابيث الثانية كانت "رمزاً للمصالحة" مع ألمانيا

- أ. ف. ب.
elaphالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ

الأمين العام للأطلسي يبدي حزنه "العميق" لوفاة الملكة إليزابيث الثانية

- أ. ف. ب.
elaphالرئيس الأميركي جو بايدن والملكة إليزابيث الثانية

ترامب يحيي "إرثاً استثنائياً من السلام والازدهار" تركته الملكة الراحلة في بريطانيا

- أ. ف. ب.
elaphالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: وفاة الملكة اليزابيث "خسارة لا تعوّض"

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